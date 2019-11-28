В Купчино нашли предполагаемого виновника токсичных запах

На прошлой неделе петербуржцы жаловались на химический запах. Источник не могли найти довольно долго.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мужчину задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Жители Купчино занимается частным ассенизатором – у него есть специальное оборудование и автомашина ГАЗ. Проверка показала, что содержимое автоцистерны соответствует токсичным отходам, которые были слиты 20 ноября в канализацию на Малой Карпатской улице.

Задержанный не стал отрицать свою вину и признался, что действительно стал причиной недовольств петербуржцев. Материалы дела передали в следственные органы – решение по ним будет принято позже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что химический запах из Купчино донесся до Невского района. Однако, по одной из версий, причиной зловоний может быть несанкционированный слив в ливневую канализацию. За счет её устройства запах в таких случаях, как правило, распространяется быстро.