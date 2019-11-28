1 декабря – в Пинакотеке Specht откроется выставка «Хокку в картинках»

1 декабря в 16:00 в Пинакотеке Specht в пространстве Севкабель Порт состоится открытие редкой в своем роде выставки «Хокку в картинках», молодого и талантливого художника Влады Дулевой.

На этот раз в качестве объекта творческого исследования Пинакотека Specht выбрала японскую поэзию. Она многомерна и метафорична, даёт большие возможности для интерпретации и фантазии художника. ⠀

Вашему вниманию будет представлено около 50 миниатюрных картин одаренной художницы Влады Дулевой. Влада смогла объединить в едином пространстве поэзию страны восходящего солнца и изобразительное искусство. Все работы выполнены в живописной манере (масло на дереве) и передают ассоциации художника и визуальную структуру хокку великих японских поэтов IV-XIX вв.

Выставка продлится до 8 декабря 2019 г.

Вход свободный.

Ждем Вас по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кожевенная линия, 40 а, пространство Севкабель порт, 4 этаж, Пинакотека Specht.

Справочная информация:

Художник — Влада Дулева. Родилась в 1993 г. в г. Омске. Окончила РГПУ им. Герцена в Санкт-Петербурге в 2016 г. по специальности «Живопись». Работает в технике масляной живописи на дереве. В 2017 г. основала пинакотеку Specht в универмаге Au Pont Rouge. На данный момент пинакотека находится в пространстве Севкабель Порта, где художница выставляет свои работы.

Пресс-релиз