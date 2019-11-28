На Энгельса починили трубу после прорыва

На Энгельса починили трубу после прорыва
Прорыв трубы на Тореза. Скриншот видео: vk.com/spb_today

Более сотни человек мерзли в собственных квартирах из-за коммунальной аварии, но теперь все позади.

Об этом стало известно сегодня, 28 ноября. Новостью поделились в ГУП «ТЭК СПб». Работы на проспекте Энгельса завершили в половину 12 дня – на то, чтобы починить трубу, потратили 18 часов. Сотрудникам предприятия пришлось заменить 7,5 метров трубопровода. В пресс-службе заверили, что тепло и горячая вода в полном объеме уже вернулись в сотню домов Выборгского района.

Напоминаем, что о происшествии в ТЭК сообщили 27 ноября в половину пятого вечера. Уже через полтора часа дефект локализовали, а движение транспорта восстановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЖК «Ласточкино гнездо» прорвало трубу с кипятком. Весь третий этаж дома ушел под воду, а гипсокартон в общем коридоре придется менять.

выборгский район прорыв трубы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МВД: Погибший на «Кушелевке» мужчина был в наушниках
На Финской границе задержали пассажира с 500 пачками сигарет
Мальчика нашли мертвым с кляпом во рту. Он мог пасть жертвой обряда экзорцизма
Королева Великобритании может отречься от престола ради сына Чарльза
На Энгельса починили трубу после прорыва
ВЦИОМ: 59% россиян заказывают доставку товаров
Губернатор Ленобласти не хочет, чтобы люди ездили с анализами в больницы
Болельщик «Зенита» за драку с ОМОНом получил почти два года колонии