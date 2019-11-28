К ДТП с нетрезвым таксистом на Звенигородской прибыли скорая и пожарные

К месту происшествия прибыли медики и спасатели. Фото: vk.com/spb_today

К месту происшествия прибыли медики и спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга на трамвайных путях столкнулись два легковых автомобиля. К месту происшествия прибыли спасатели и машина скорой помощи.

Авария случалась сегодня утром, 28 ноября, на Звенигородской. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что в результате столкновения машины получили незначительные повреждения.

По словам очевидцев в соцсети «ВКонтакте», автомобилем службы такси управлял водитель, который находился в нетрезвом состоянии.

Точные причины и сведения о пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии на Танкиста Хрустицкого. Водители забыли о дистанции, из-за чего угодили в ДТП.