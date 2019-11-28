В «Роскосмосе» раскрыли схемы коррупции, которые существовали десятилетиями

Лишь за последний год по материалам службы внутреннего аудита было заведено 15 уголовных дел. Фото: roscosmos.ru

Лишь за последний год по материалам службы внутреннего аудита было заведено 15 уголовных дел. Фото: roscosmos.ru

Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» Артем Мельников сообщил, что при новом руководстве госкорпорации удалось вскрыть преступные схемы, которые существовали десятилетиями.

«Это и вывод денежных средств, и факты коррупции, и факты мошенничества, и злоупотребление», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Мельникова, лишь за последний год по материалам службы внутреннего аудита было заведено 15 уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Генпрокурор Юрий Чайка сообщил Совету Федерации, что за 2018 год на предприятиях “Роскомоса” и “Ростеха” пропало 1,6 млрд рублей. Деньги выдали на разработку и создание нового оружия и модернизацию производства.