В Петербурге снизилось количество нарушений ПДД

Петербургские водители, несмотря на ухудшение дорожной обстановки, заметно реже стали нарушать правила дорожного движения, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно данным за текущий год, в Северной столице снизилось количество нарушений ПДД, а также ДТП, в которых пострадали люди. При этом число автомобилей на городских дорогах превысило два миллиона, сообщили в пресс-службе градоначальника.

Кроме того, в скором времени в Петербурге увеличится количество транспортных средств на КАД и ЗСД. Это связано с открытием трассы М-11 «Москва — Петербург».

В пресс-службе также отметили, что на улицах города до 8 декабря появятся специальные знаки, информирующие о режиме зимней уборки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по трассе М-11 за час проехало более 400 автомобилей.