Робот-лаборант в США провел за год 100 тысяч экспериментов

Совместная работа людей и роботов могла бы значительно ускорить фазу экспериментов в исследованиях. Фото: pixabay.com

Совместная работа людей и роботов могла бы значительно ускорить фазу экспериментов в исследованиях. Фото: pixabay.com

Американские ученые разработали роботизированный бассейн с управляющей системой для проведения опытов в области гидродинамики.

С помощью нового изобретения исследователям удалось провести около ста тысяч тестов. Экспериментальную платформу разработали ученые Массачусетского технологического института (MIT). В обязанности «робота-лаборанта» входит не только тащить в бассейне цистерну, наполненную водой, но и отслеживать результаты, менять условия для получения новых данных.

За две недели роботу удалось завершить полную программу обучения студентов MIT. Вероятно, в будущем сотрудничестве таких систем, выполняющих монотонную и однообразную работу, и талантливых ученых плодотворно скажется на техническом прогрессе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские ученые обнаружили у животных ген, контролирующий набор веса.