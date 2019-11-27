Ученые из США нашли гены, контролирующие ожирение у животных

Ученые из США нашли гены, контролирующие ожирение у животных
Уживотных есть "переключатель" обмена веществ.Фото:

Ученые из Университета штата Юта обратили внимание на животных, которые впадают в спячку. Исследователи выясняли, почему они не толстеют. Об этом сообщили в журнале Cell Reports.

Результаты исследования показали, что у данных животных есть гены, которые ответственны за ожирение.

Исследователи изучали геномы четырех млекопитающих и обнаружили гены, которые способны подавлять ожирение.

С помощью данного открытия потенциально станет возможно решить проблемы людей с лишним весом и анорексией.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что канадские ученые выяснили какие клетки мозга отвечают за отвращение к курению. Выяснилось, что дофамин отвечает не только за удовольствие, которые вызывает курение, но также за чувство отвращения. Исследователи из Торонтского университета провели свои эксперименты на мышах.

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