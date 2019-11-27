Ученые из США нашли гены, контролирующие ожирение у животных

Ученые из Университета штата Юта обратили внимание на животных, которые впадают в спячку. Исследователи выясняли, почему они не толстеют. Об этом сообщили в журнале Cell Reports.
Результаты исследования показали, что у данных животных есть гены, которые ответственны за ожирение.
Исследователи изучали геномы четырех млекопитающих и обнаружили гены, которые способны подавлять ожирение.
С помощью данного открытия потенциально станет возможно решить проблемы людей с лишним весом и анорексией.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что канадские ученые выяснили какие клетки мозга отвечают за отвращение к курению. Выяснилось, что дофамин отвечает не только за удовольствие, которые вызывает курение, но также за чувство отвращения. Исследователи из Торонтского университета провели свои эксперименты на мышах.