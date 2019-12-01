В ДТП на Розенштейна разбились две машины

В ДТП на Розенштейна разбились две машины
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На углу набережной Обводного канала и Розенштейна в Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.

«На набережной Обводного канала и Розенштейна в 22:05 произошло ДТП», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У одного из автомобилей полностью разбит капот, а у другого дверь. Это видно по фотографиям очевидцев из социальных сетей.

Информации о пострадавших нет.Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга обратилась в полицию, рассказав, что рядом с платформой станции Новая Деревня без сознания лежит избитый мужчина. На его руках были ссадины, а под глазом красовался синяк.

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