В ДТП на Розенштейна разбились две машины

На углу набережной Обводного канала и Розенштейна в Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.

«На набережной Обводного канала и Розенштейна в 22:05 произошло ДТП», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

У одного из автомобилей полностью разбит капот, а у другого дверь. Это видно по фотографиям очевидцев из социальных сетей.

Информации о пострадавших нет.Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга обратилась в полицию, рассказав, что рядом с платформой станции Новая Деревня без сознания лежит избитый мужчина. На его руках были ссадины, а под глазом красовался синяк.