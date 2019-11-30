Возле ж/д станции Новая Деревня обнаружили избитого мужчину без сознания, он умер в машине скорой

Возле ж/д станции Новая Деревня обнаружили избитого мужчину без сознания, он умер в машине скорой
Личность погибшего и обстоятельства происшествия пока не установлены. Фото: Baltphoto

В Петербурге, возле платформы железнодорожной станции Новая Деревня, прохожие заметили мужчину, в бессознательном состоянии лежащего под электроопорой. На его руках были ссадины, а под глазом красовался синяк.

Инцидент произошел в субботу, 30 ноября. Жительница Петербурга обратилась в полицию, рассказав, что рядом с платформой станции Новая Деревня без сознания лежит избитый мужчина. Свидетельница описала его наружность как азиатскую и добавила, что на вид пострадавшему было около тридцати лет.

Женщина вызвала скорую помощь, приехавшие на место происшествие медики забрали мужчину, однако до больницы избитого пациента довезти не удалось. Пострадавший скончался в машине, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое жителей Петербурга попали в больницу, отравившись угарным газом. Источником вредного вещества стал мусор.

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Возле ж/д станции Новая Деревня обнаружили избитого мужчину без сознания, ...
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