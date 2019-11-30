Трое попали в больницу с отравлением угарным газом от горящего мусора в Петербурге

Трое попали в больницу с отравлением угарным газом от горящего мусора в Петербурге
Мусор горел на площади 50 "квадратов". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Медики госпитализировали троих жителей Петербурга, отравившихся угарным газом от горящего мусора на Выборгском шоссе. Возможны другие пострадавшие.

Мусор загорелся примерно в шесть часов вечера в субботу, 30 ноября, под мостом на пересечении Выборгского шоссе и Суздальского проспекта. Площадь пожара составила около 50 квадратных метров. От угарного газа пострадали три человека, их доставили в медучреждение, сообщает 78.ru, ссылаясь на экстренные службы.

По словам местных жителей, под мостом могли присутствовать и другие люди. Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине сентября семья из четырех человек отравилась угарным газом на Васильевском острове. В больницу была госпитализирована семья из четырех человек: 46-летний мужчина, 45-летняя женщина и две девушки 18 и 16 лет.

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