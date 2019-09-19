Семья из четырех человек отравилась угарным газом на Ваське

Семья из четырех человек отравилась угарным газом на Ваське
Всем поставлен одинаковый диагноз - острое ингаляционное отравление угарным газом. Фото: pixabay

В ночь на 19 сентября в одном из домов на Среднегаванском проспекте Василеостровского района произошла утечка угарного газа из газовой колонки.

Как стало известно GazetaSPb, жильцы одной из квартир в доме 9 по Среднегаванскому проспекту отравились угарным газом. Инцидент произошел в ночь на 19 сентября. В больницу в 4:50 утра была госпитализирована семья из четырех человек: 46-летний мужчина, 45-летняя женщина и две девушки 18 и 16 лет.

Младшая из дочерей находится в тяжелом состоянии. Остальные находятся в другой больнице в удовлетворительном состоянии. Всем поставлен одинаковый диагноз — острое ингаляционное отравление угарным газом.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Гатчине из-за утечки газа погибла женщина.

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