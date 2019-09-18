В Гатчине из-за утечки газа погибла женщина

В результате утечки бытового газа в Гатчине погибла женщина, а также оказались отравлены трое детей.

Трагедия произошла во вторник, 17 сентября. Погибшая находилась дома вместе с двумя своими детьми, четырехлетним сыном и двенадцатилетней дочерью. В гостях у них была подруга дочери, одиннадцатилетняя девочка.

В квартире произошла утечка бытового, в результате чего женщина скончалась на месте. Дети, надышавшиеся газом, выжили и были госпитализированы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние оценивается как средней степени тяжести. Об инциденте сообщили в Управлении МВД по Ленобласти.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что житель Гатчины подключил свой отопительный котел к системе домового газоснабжения, в результате чего соседи по дому остались без газа.