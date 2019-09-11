Житель Гатчины стал причиной отключения газа у соседей

Мужчина самовольно подключил отопительный котел к системе газоснабжения дома.

Об этом стало известно 10 сентября. Новостью поделилась прокуратура Ленинградской области. В сообщении сказано, что все случилось в Гатчине на улице Карла Маркса. Местный житель подключил газовый котел, не соблюдая меры предосторожности. Он тем самым подверг опасности не только себя, но и окружающих. Когда его навестили сотрудники ПО «Газпром газораспределение Ленинградской области», чтобы отключить подачу газу, мужчина их просто не пустил. Газовщикам пришлось пойти на крайние меры, чтобы спасти соседей самодура – без топлива остались восемь квартир. Прокуратура обратилась в суд с требованием принудить жителя Гатчины впустить работников «Газпрома». Суд удовлетворил прошение, пока неясно, чем кончилось дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на Нагорной в жилом доме взорвался газ. Из-за этого разбилось окно и обрушилась стена, людей уже эвакуировали из здания.