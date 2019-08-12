На Нагорной в жилом доме взорвался газ

На Нагорной в жилом доме взорвался газ
Фото: Pixabay

Из-за этого разбилось окно и обрушилась стена, людей уже эвакуировали из здания.

Все случилось сегодня, 12 августа, на Нагорной улице в Москве. Обо всем сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в МЧС. В сообщении сказано, что взрыв газа произошел в доме номер 18 в третьем корпусе. В результате, рассказывают люди, разбилось стекло, разрушилась стена и обрушилась межквартирная перегородка. Площадь завалов составляет 40 квадратных метров. Пока что непонятно, есть ли пострадавшие – спасатели проверяют все квартиры. Всего из дома эвакуировали 12 человек.

Напоминаем, что под Тюменью также произошел взрыв газа в жилом доме. Из-за этого погибли два человека.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Росатом» уточнил детали взрыва под Архангельском. Как сообщается в письме корпорации, причинами взрыва стали изотопные источники питания на жидкостной двигательной установке. Выжившие доставлены в больницу, а семьям погибших «Росатом» выразил глубокое соболезнование и пообещал материальную помощь.

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