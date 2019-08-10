«Росатом» уточнил детали взрыва под Архангельском

В следствие взрыва погибли 5 человек.
Сегодня, 10 августа госкорпорация опубликовала детали взрыва на полигоне под Архангельском. По новым данным погибли пятеро человек и трое ранены. Выжившие доставлены в больницу, а семьям погибших «Росатом» выразил глубокое соболезнование и пообещал материальную помощь.
Как сообщается в письме корпорации, причинами взрыва стали изотопные источники питания на жидкостной двигательной установке.
РБК делится своей беседой с сотрудником «Росатом», который отметил, что все работники понимают потенциальную опасность выполнения поставленных задач. В свою очередь госкорпорация выражает особую благодарность погибшим за самоотверженность и берет на себя всю финансовую ответственность за состояние их семей.
Ранее GazetaSPB сообщила о причинах взрыва на полигоне под Архангельском.