«Росатом» уточнил детали взрыва под Архангельском

«Росатом» уточнил детали взрыва под Архангельском
Взрыв на полигоне близ Архангельска. Фото: Pixabay

В следствие взрыва погибли 5 человек.

Сегодня, 10 августа госкорпорация опубликовала детали взрыва на полигоне под Архангельском. По новым данным погибли пятеро человек и трое ранены. Выжившие доставлены в больницу, а семьям погибших «Росатом» выразил глубокое соболезнование и пообещал материальную помощь.

Как сообщается в письме корпорации, причинами взрыва стали изотопные источники питания на жидкостной двигательной установке.

РБК делится своей беседой с сотрудником «Росатом», который отметил, что все работники понимают потенциальную опасность выполнения поставленных задач. В свою очередь госкорпорация выражает особую благодарность погибшим за самоотверженность и берет на себя всю финансовую ответственность за состояние их семей.

Ранее GazetaSPB сообщила о причинах взрыва на полигоне под Архангельском.

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