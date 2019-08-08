Выявлена причина взрыва на Архангельском полигоне

Два человека погибли при взрыве, еще шесть пострадали. Фото: pixabay.com

Два человека погибли при взрыве, еще шесть пострадали. Фото: pixabay.com

По данным Минобороны России в результате ЧП погибли двое человек.

Причиной взрыва называют испытания атомных баллистических ракет для подводных лодок, которые проводятся на территории полигона. Как сообщают РИА Новости, событию послужил взрыв жидкостного реактивной двигателя.

Также специалисты из экологических служб взяли образцы воздуха на пробу. В результате анализа выяснилось, что ядовитых выбросов в атмосферу не зафиксировано, а также радиационный фон в норме.

Подтвердилась гибель двух человек на 45 государственном морском испытательном полигоне. При этом губернатор региона Игорь Орлов отрицает необходимость эвакуации местных жителей.

В связи с произошедшим, в экстренном порядке началось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям во главе с заместителем губернатора Алексеем Алсуфьевым.

Ранее GazetaSPB сообщила о возможных причинах взрывов под Ачинском.