Названа возможная причина взрывов на складе под Ачинском

Причиной пожара на складе боеприпасов мог стать человеческий фактор.

Замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что причиной пожара и взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — приводит слова замминистра РИА Новости.

На данный момент, взрывы зарядов на складе прекратились, но угроза подрыва отдельных боеприпасов остается.

Булгаков отметил, что в поселке Каменка, находящемся рядом с местом ЧП, нет серьезных разрушений.

«Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте», — рассказал генерал.

Он также подчеркнул, что к завтрашнему дню пожары должны быть ликвидированы. В тушении задействуют самолеты Ил-76 и вертолеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Красноярском крае горит склад с боеприпасами, есть пострадавшие.