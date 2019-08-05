В Красноярском крае горит склад с боеприпасами, есть пострадавшие

На складе с боеприпасами на территории артиллерийского склада в Красноярском крае произошли пожар и взрыв.

Неподалеку от деревни Каменка Ачинского района Красноярского края на территории артиллерийского склада взорвались снаряды. Проводится эвакуация людей из населенных пунктов в радиусе 20 км от места происшествия. Об этом сообщает администрация Ачинска.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о нескольких прогремевших взрывах. По предварительной информации, правоохранители перекрыли дорогу из Ачинска в Назарово. На место происшествия выехали экстренные службы.

Видео: https://vk.com/achpod

Стало известно, что два человека были госпитализированы в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ачинской межрайонной больницы №1.

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