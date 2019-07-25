В поселке Рахья произошел взрыв

В Ленинградской области в поселке Рахья в жилом доме произошел взрыв, в результате чего обрушилась одна из стен.

Сообщается, что причиной ЧП в квартире по адресу Октябрьская улица, д.1 стал взрыв газового баллона. Пострадавших в результате инцидента нет. Кроме разрушенной стены всей квартиры пострадал балкон. Многочисленные части обломков стен и окон лежат на земле.

На фотографиях опубликованных в группе «Наш дом – Рахья» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что в результате взрыва обрушилась стена квартиры на втором этаже. Соседние квартиры, как видно, не пострадали. Однако нахождение в жилом доме сейчас является небезопасным.

Детали взрыва еще уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об угрозе взрыва в аэропорту Кипра.