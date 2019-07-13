Петербуржцы на несколько часов застряли в аэропорту Кипра из-за угрозы взрыва

Жители Петербурга пожаловались на задержку рейса из Ларнаки в Санкт-Петербург.

Об этом сообщают сами пассажиры самолета в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург » в соцсети «ВКонтакте». Петербуржцы пишут, что рейс Ларнака-Петербург задержали уже на три часа. Вылет должен был состояться в 11:25. На борт самолета посадили 80 пассажиров, но через час их выпустили, ссылаясь на технические трудности аэропорта Ларнака. Через полтора часа после несостоявшегося взлета, экипаж покинул борт и вернулся только в 14:00 под аплодисменты 510 человек. Пассажиры дожидаются своих ваучеров на питание.

Как сообщает «Мойка78», причиной задержки стало то, что транспортное управление Кипра получило информацию об угрозе безопасности пассажиров и самолета. На данный момент сотрудники аэропорта проводят дополнительный осмотр багажа, самолета и пассажиров с их ручной кладью. Информации о вылете рейса пока что нет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, рейс из Туниса в Петербург задержали на 11 часов.