Ученые из США предложили использовать подводные кабели в качестве сейсмографа

Ученые из Калифорнийского университета США предложили использовать оптоволоконные кабели для созданиях сети мониторинга сейсмической активности у морского дна.

В журнале Science сообщали о том, что уже успешно был использован участок подводного оптоволоконного кабеля в 20 км в качестве сейсмографа на глубине в 100 метров. Таким образом, ученым удалось зафиксировать подводное землетрясение.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что сейсмологическая служба сообщила о землетрясении на северо-западе Азербайджана. На 17 км к юго-западу от станции Загатала местные жители ощущали толчки. Как сообщает РИА Новости, движение земной коры происходило на глубине 2 км.