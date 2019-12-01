Из-за ДТП на Оптиков петербуржцам придется есть холодную пиццу

Доставщик еды так спешил к заказчикам, но угодил в аварию.

Все случилось сегодня днем, 1 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что на пересечении Оптиков и Туристской произошло столкновение нескольких автомобилей. Один из водителей занимается доставкой еды – он вез пиццу заказчику.

В комментариях кто-то отметил, что исполнительный доставщик бросил автомобиль, схватил заказ и побежал спасать город от голода. Возможно, пицца не успеет остынуть.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, а вот автомобили выглядят помято.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ДТП на Розенштейна разбились две машины. У одного из автомобилей полностью разбит капот, а у другого дверь. Это видно по фотографиям очевидцев из социальных сетей.