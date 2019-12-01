Из дымящегося автобуса в Ольгино смогли спастись 50 человек

Из дымящегося автобуса в Ольгино смогли спастись 50 человек
Фото: https://vk.com/spb_today

К счастью, никто не получил травм – всех успели экстренно эвакуировать.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Подробностями инцидента поделились в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Приморском шоссе в поселке Ольгино. Водитель автобуса заметил, что дымиться моторный отсек. Он остановил транспортное средство и успел спасти жизнь не только себе, но и пассажирам. Когда люди покинули автобус, пламя охватило его полностью. Видеозаписями с места происшествия делились мимо проезжающие автомобилисты – они отмечали, что огонь видно с далекого расстояния.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из-за ДТП на Оптиков петербуржцам придется есть холодную пиццу. Доставщик еды так спешил к заказчикам, но угодил в аварию.

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