Из дымящегося автобуса в Ольгино смогли спастись 50 человек

К счастью, никто не получил травм – всех успели экстренно эвакуировать.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Подробностями инцидента поделились в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Приморском шоссе в поселке Ольгино. Водитель автобуса заметил, что дымиться моторный отсек. Он остановил транспортное средство и успел спасти жизнь не только себе, но и пассажирам. Когда люди покинули автобус, пламя охватило его полностью. Видеозаписями с места происшествия делились мимо проезжающие автомобилисты – они отмечали, что огонь видно с далекого расстояния.

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