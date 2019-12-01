На заснеженном Ропшинском шоссе легковушка оказалась в кювете

Судя по всему, водитель не смог справиться с управлением автомобиля.

Все случилось сегодня, 1 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Ропшинском шоссе – легковой автомобиль на скользкой дороге занесло в кювет. Не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента. На снимках заметно, что вся дорога и обочина покрыты снегом.

Водителю пришлось вызывать спецслужбы, чтобы ему помогли достать машину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из дымящегося автобуса в Ольгино смогли спастись 50 человек. Водитель автобуса заметил, что дымиться моторный отсек. Он остановил транспортное средство и успел спасти жизнь не только себе, но и пассажирам.