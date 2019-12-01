К месту ДТП на перекрестке Замшиной и Маршала Блюхера примчалась скорая

К месту ДТП на перекрестке Замшиной и Маршала Блюхера примчалась скорая
К месту ДТП приехала скорая помощь. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке Замшиной улицы и проспекта Маршала Блюхера произошло ДТП. Очевидцы рассказали, что сильно «досталось» Daewoo Nexia.

Авария случилась сегодня, 1 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что к месту происшествия прибыла машина скорой помощи. По словам свидетелей, они ничего не знают о состоянии водителей, однако добавили, что одна из машин получила серьезные повреждения.

Точные причины аварии и сведения о пострадавших в соцсети «ВКонтакте» не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об иномарке, которая вылетела в кювет. Водитель не справился с управлением на заснеженном участке Ропшинского шоссе.

дтп новости спб скорая помощь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новый клип Алексея Воробьева о девушке-роботе набрал более миллиона просмотров
К месту ДТП на перекрестке Замшиной и Маршала Блюхера примчалась скорая
На улицы Петербурга вышли полицейские из-за матча «Зенита» со ...
Собчак призналась, что ее не задевают сравнения с лошадью
На Революции женщина пришла в гости к мужчине и набросилась на него с ножом
Активисты вышли отстаивать петербургский СКК
Дороги Ленобласти чистили 400 единиц техники
В Пулкоко заверили, что нет проблем с посадкой самолет