Бывшая жена экс-короля Малайзии обратилась в московскую полицию из-за угроз сыну

Бывшая жена экс-короля Малайзии султана штата Келантан Мухаммада V Оксана Горбатенко обратилась к московским стражам порядка из-за угроз ее сыну.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст заявления девушки в правоохранительные органы, в октябре отцу Горбатенко позвонила неизвестная и сообщила, что ее ребенку грозит опасность. На встречу с незнакомкой отправилась подруга Горбатенко. Женщина несколько раз высказала угрозы жизни сыну в случае, если мать не заберет заявление в суд на алименты. Речь идет об иске, который она подала в российский суд после расторжения брака.

Напомним, в минувшем году «Мисс-Москва — 2015» Оксана Воеводина (сейчас — Горбатенко) вышла замуж за Мухаммада V, который ради нее отрекся от престола. У пары родился ребенок, однако в июне 2019 года они развелись. Экс-супруга уехала с ребенком в Россию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургский суд отказался увеличивать алименты экс-футболиста «Зенита» Кержакова.