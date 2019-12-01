Очевидцы: пьяные зацеперы, убежавшие в тоннель на «Бухарестской», парализовали поезда

Все произошло сегодня вечером, 1 декабря, на станции «Бухарестская». Фото: vk.com/spb_today

Все произошло сегодня вечером, 1 декабря, на станции «Бухарестская». Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы рассказали, что в тоннель петербургского метрополитена убежал человек. В результате инцидента встало движение поездов с «Волковской» до «Шушар».

Все произошло сегодня вечером, 1 декабря, на станции «Бухарестская». Свидетели утверждают, что мужчина, убежавший в тоннель, был в состоянии алкогольного опьянения.

«10 минут просидели в поезде на станции Волковская», — написал один из пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». «В тоннель проникли зацеперы. Поисковая бригада их ищет», — написала подписчица в комментариях к записи.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

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