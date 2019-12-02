Версию о пожаре в квартире на 8-й Советской из-за газа опровергли

Пожар в жилом доме на 8-й Советской улице в Центральном районе Петербурга не связан с газом. Причины выясняются.

Коммунальная квартира на шестом этаже дома 6-8 по 8-й Советской вспыхнула около 11:45 часов 2 декабря. Огонь охватил порядка 50 кв. метров. Предполагалось, что возгорание произошло после хлопка газа. Однако версию после проверки опровергли.

«Происшествие с газом не связано, горела жилая комната, газовое оборудование не повреждено», — уточнили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

Локализовать пожар удалось в 13:22. К ликвидации привлекались семь единиц техники и 34 человека личного состава МЧС.

По данным Главного управления МЧС России по Петербургу, из горящего здания вывели одного человека. Информация о его состоянии не поступала.