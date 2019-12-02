Всеволожский район стал самым популярным с точки зрения загородного жилья

Аналитики подсчитали, что Всеволожский район Ленобласти стал самым популярным по количеству предлагаемых загородных домов. Эксперты отмечают, что дом здесь можно приобрести по цене около 15 миллионов рублей.

По подсчетам аналитиков компании BKN.RU Всеволожский район в разы обходит другие по количеству предложений. Сейчас в нем выставлено на продажу 1178 объектов загородной недвижимости. Для сравнения — в Лужском районе предлагают всего 276 домов, в Выборгском — 676, в Ломоносовском 418.

Такая популярность объясняется близостью района к Санкт-Петербургу, до города всего 10 километров.

С транспортной доступностью коттеджных поселков в районе все отлично, считает генеральный директор компании «Сити 78 загородная недвижимость» (входит в инвестиционно-девелоперский холдинг «Сити 78») Артур Гайсин. Его компания реализует в районе сразу три проекта поселков — Резиденция у озера, Ладожский маяк и Кавголовское озеро.

Артур Гайсин рассказал журналистам, что район делают привлекательным наличие единственной в Ленинградской области станции метро и двух трасс федерального значения.

По мнению эксперта, во Всеволожском районе есть интересные с точки зрения концепции коттеджные поселки, цена на недвижимость в которых будет только расти.

Артур Гайсин отметил, что при покупке загородного дома обязательно необходимо обратить внимание на коммуникации, наличие газа в дома, канализации и электричества.

Территория Всеволожского района расположена в юго-восточной части Карельского перешейка между городом Санкт-Петербургом и Ладожским озером. С юга на север он простирается на 82 км, а с востока на запад на 52 км. Восточная граница является побережьем Ладожского озера. С севера он граничит с Приозерским районом, с северо-запада с Выборгским.