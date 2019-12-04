Студент из Швейцарии решил загадку, которую не могли объяснить сто лет

Студент из Швейцарии решил загадку, которую не могли объяснить сто лет
Молодой швейцарец выяснил, что пузырек все-таки движется вверх. Фото: pixabay

Студент-бакалавр Васим Дауади из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны выяснил решение физической головоломки, которую никто не мог решить в течение 100 лет.

Как сообщает Neue Züricher Zeitung, речь идет о задаче с пузырьком воздуха, который остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью. Ученые со всего мира не могли понять, почему этот пузырек не поднимается наверх.

Молодой швейцарец выяснил, что пузырек все-таки движется вверх, однако это происходит настолько медленно, что человеческий глаз не в силах это заметить. Оказалось, что воздух не может продвинуться из-за сверхтонкого слоя между жидкостью и пузырьком. Размер этого слоя составляет миллионные дли миллиметра.

Студент смог выяснить это, применив интерферометрический метод исследования.

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