Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам россиян за ЖКХ

Задолженность граждан РФ по платежам за ЖКУ достигла 1,3 трл рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Задолженность граждан РФ по платежам за ЖКУ достигла 1,3 трл рублей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Государственная дума готовит законопроект, закрывающий коллекторам доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги россиян. Закон может быть принят до конца следующего года.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, закон, запрещающий продавать задолженность по ЖКУ коллекторам, вступил в силу еще летом. Однако его все же можно обойти через агентский договор.

Как сообщили «Известия», депутат подчеркнул, что на подобные действия планируется ввести «полный запрет». Законопроект будет рассмотрен в весеннюю сессию.

Отметим, что задолженность граждан РФ по платежам за ЖКУ достигла 1,3 трл рублей. Эксперты уверены, что сложившаяся ситуация связана с финансовой безграмотностью жителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы стали больше платить за ЖКХ.