Петербуржцы и ленинградцы начали больше платить за ЖКХ

Рост платежей составил 8,3% за прошедшие девять месяцев 2019 года.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщается в исследовании «СберДанных». Россияне в среднем платят за услуги ЖКЗ 3,8 тысячи рублей – это на 3% больше, чем в 2018 году. При этом жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области платят на 8,3% больше – рост платежей даже быстрее, чем в Москве. Эксперты отмечают, что на оплату ЖКХ уходит почти 10% дохода семьи.

Напоминаем, что в 2020 году рост не прекратится. Уже известно, что тарифы подорожают примерно на 65 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян могут освободить от оплаты некачественных услуг ЖКХ. По словам депутата, на сегодняшний день 40% граждан недовольны качеством оказываемых коммунальных услуг ЖКХ. При этом действующее законодательство позволяет россиянам произвести перерасчет за не устраивающие их услуги.