Россиян могут освободить от оплаты некачественных услуг ЖКХ

В Государственной думе предложили предоставить россиянам право не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение депутата Госдумы Василия Власова было направлено министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.

По словам депутата, на сегодняшний день 40% граждан недовольны качеством оказываемых коммунальных услуг ЖКХ. При этом действующее законодательство позволяет россиянам произвести перерасчет за не устраивающие их услуги.

Однако Власов предлагает вовсе избавить граждан от оплаты услуг в таких случаях поскольку процедура перерасчета является слишком сложной, и ее зачастую проводят с нарушениями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в жилкоме поделились мнением о едином платежном документе ЖКХ.