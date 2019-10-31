В жилкоме поделились мнением о едином платежном документе ЖКХ

Благодаря новому формату квитанций, петербуржцы будут четко понимать, за что платят. Фото: https://pixabay.com

Благодаря новому формату квитанций, петербуржцы будут четко понимать, за что платят. Фото: https://pixabay.com

Представители жилищного комитета прокомментировали проект «единой платежки ЖКХ», который вынесен на активное обсуждение в Госдуме.

Свое мнение о новом виде платежного документа высказала председатель жилищного комитета Любовь Соловьева на пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 31 октября. Глава комитета отметила, что новый формат будет удобнее и информативнее для жителей Северной столицы.

Законопроект о введений новой системы единого платёжного документа в Государственной думе планируют принять окончательно в течение этого года. Если это произойдет, в квитанциях будут приводить перечень всех жилищно-коммунальных услуг.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге и области в 2020 году поднимут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, на 3,8% и 3,6% соответственно.