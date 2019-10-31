В Петербурге и Ленобласти ожидается рост тарифов ЖКХ в 2020 году

В Петербурге и Ленобласти ожидается рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге вырастут на 3,8%. Фото: pixabay

В следующем году тарифы на услуги ЖКХ в Петербурге вырастут на 3,8%, а в Ленобласти — на 3,6%, согласно распоряжению об индексации тарифов в регионах в 2020 году, опубликованном на сайте кабмина.

Роста тарифов следует ждать во втором полугодии следующего года. В среднем по всем российским регионам повышение тарифов планируется на 3,6-4,9%.

Добавим, что в этом году правительство уже дважды повышало тарифы. Так, в январе 2019 года рост стоимости коммунальных услуг был равным для всех жителей страны, а минувшим летом он уже различался. Так, в большей части регионов тарифы повысились на 2%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за налога Чубайса. В Совете Федерации не поддержали законопроект об «углеродном налоге». Его представило Минэкономразвития.

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