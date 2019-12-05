Предпенсионер «заминировал» станцию метро «Московская»

Предпенсионер «заминировал» станцию метро «Московская»
Станция метро "Московская". Фото: Baltphoto

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого «телефонного террориста», который угрожал взорвать станцию метро «Московская».

Как сообщили в пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о своем намерении якобы минировать станцию метро «Московская». Полицейские установили, на кого зарегистрирован телефон. В доме 220 по Московскому проспекту по подозрению в ложном сообщении о минировании был задержан 57-летний неработающий гражданин.

В ходе проведенной проверки на станции метро «Московская» опасных предметов не нашли. Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за анонимных сообщений о бомбе эвакуировали студентов и преподавателей трех вузов. Письма пришли на электронные почты учебных заведений с французского IP-адреса. Здания вузов осмотрели, однако ничего опасного найдено не было.

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