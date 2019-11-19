Лжеминеры из Франции сообщили о бомбе в трех вузах Петербурга

В Петербурге были эвакуированы несколько высших учетных заведений из-за сообщений о бомбе, пришедших на электронную почту вузов с французского IP-адреса.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне утром, 18 ноября, приемная комиссия Петербургского государственного Морского технического университета получила на почту сообщение о бомбе в здании вуза, а также в нескольких других учреждениях.

Электронные террористы, с IP-адресом из Франции, в письме посоветовали руководству вуза поспешить с эвакуацией и попросили не повторять судьбу Магнитогорска.

Из здания вывели порядка 1,8 тыс. студентов и преподавателей. Бомба не была найдена и занятия возобновились к двум часам дня.

После этого сообщения с угрозами поступили в университет гражданской авиации. Там пришлось вывести на улицу 2,5 тыс. человек. Занятия возобновили спустя три часа.

Затем та же ситуация произошла и с Горным университетом, откуда вывели 50 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вчера в Петербурге экстренно эвакуировали морской университет после пожарной тревоги.