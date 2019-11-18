В Петербурге экстренно эвакуировали морской университет после пожарной тревоги

В Адмиралтейском районе Петербурга экстренно эвакуировали студентов морского технического университета в корпусе «У». Все произошло после того, как прозвучал сигнал пожарной тревоги.

Обо всем сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня, 18 ноября. По словам очевидцев, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарные.

В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что пока неизвестно является ли тревога учебной. На опубликованных фотографиях видно, что студентов не отводили на безопасное расстояние от здания, все в верхней одежде.

«Сказали угроза взрыва», — написал один из пользователей в комментариях к записи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации жильцов жилого дома. Меры были приняты из-за пожара деревне Терпилицы.