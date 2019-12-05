В «Роскосмосе» прокомментировали заявление США о крахе российской космонавтики

Американские СМИ предрекли крах России в качестве космической державы. Эксперты «Роскосмоса» прокомментировали эти заявления.

Статья об утрате Россией статуса космической державы опубликовали в издании The Hill. По мнению авторов колонки, «начало конца» наступит летом следующего года, когда в США начнутся регулярные полеты пилотируемых кораблей Dragon и Starliner к МКС.

Публицист Маркт Уиттингтон уверен, что Россия финансово зависима от полетов NASA на «Союзах», что составляет порядка $85 млн за место. Журналист также указал на проблему коррупции в российской космонавтике, а также на ухудшение качества производства.

Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устенко рассказал «Газете.Ru», что американцы уже не в первый раз «хоронят» Россию как космическую державу. Он заявил, что несмотря на их заявления, они «пока никуда особо не летят» и продолжают заказывать места по пилотируемой программе.

«Поживем — увидим», — заявил Устенко, добавив, что статья американского журналиста полна преувеличений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Роскосмосе» раскрыли схемы коррупции, которые существовали десятилетиями.