Бузова выпустила «радужный» клип о нелегкой женской судьбе

Бузова выпустила &#171;радужный&#187; клип о нелегкой женской судьбе
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила поклонникам новый хит «Не виновата», заявив, что фанаты проведут под него новогодние праздники.

Бузова представила песню «Не виновата», которая является новой версией советской композиции «Стоят девчонки». Трек записан в стиле 90-х и рассказывает об одиноких девушках, которым не с кем танцевать на дискотеках, поскольку «любят ребята других ребят».

Поклонники заподозрили, что в треке затронута тема ЛГБТ-сообщества. Поклонники Бузовой разделились на два лагеря: те, которые оценили ее толерантность, а также противники гомосексуализма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова переплюнула Егора Крида в борьбе за премию «Золотой хит». Певица выложила фотографию, на которой она держит две награды. Она посвятила свои победы любимым поклонникам.

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