В декабря на дорогах Петербурга будут ловить нетрезвых водителей

В декабре сотрудники ГИБДД проведут четыре рейда по выявлению нетрезвых водителей. Искать нарушителей будут на дорогах Петербурга и Ленинградской области.

Охотиться за выпившими автомобилистами Госавтоинспекция планирует во всех районах. Первый рейд в Петербурге пройдет в ночь с 6 на 7 декабря, второй — с 20 на 21 декабря. В Ленинградской области рейды запланированы на ночи с 7 на 8 декабря и с 21 на 22 декабря, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Всего с начала 2019 года сотрудники ДПС задержали в Петербурге 4 тыс. 304 водителя, находящегося в состоянии опьянения. В Ленобласти их число составило 2 тыс. 894.

За езду в пьяном виде автомобилистам грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав сроком на 1,5 — 2 года. За повторное нарушение наступает уголовное ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга автомобиль влетел в светофор. По словам очевидцев, водитель был пьян.