YouTube назвал самые популярные в России видео и клипы в 2019 году

YouTube назвал самые популярные в России видео и клипы в 2019 году
Документальный фильм "Беслан.Помни" Юрия Дудя вошел в топ-3 самых популярных видео в России. Скриншот: YouTube

YouTube определил самые популярные видео в русскоязычном сегменте в 2019 году. В топ попали ролик Сыендука и документалка Юрия Дудя.

Рейтинг возглавила пародия на мультфильм «Фиксики» от блогера Сыендука. Видео с названием «Чинилы и большой секрет» набрало более 25 млн просмотров и 609 тыс. лайков.

Второе место занял документальный фильм Юрия Дудя «Беслан.Помни». За три месяца ролик посмотрели более 18 млн раз. Понравилось видео 1 млн человек.

Тройку лидеров замкнуло интервью Билли Айлиш на YouTube-канале шоу «Вечерний Ургант». Выпуск посмотрели более 15 млн раз и положительно оценили порядка 765 тыс. человек.

В рейтинг также вошли новые серии мультсериала «Фиксики», обзор BadComedian на фильм «Т-34» и выступления резидентов Comedy Club.

В список самых популярных клипов попали «Алкоголичка» Артура Пирожкова, «Юморист» рэпера Face, «Сердцеедка» Егора Крида, «I’m OK» и «Skibidi» Little Big и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип на песню «Хочу тибя любицца» Михаила Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров.

YouTube Билли Айлиш сыендук фиксики юрий дудь
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