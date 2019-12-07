В Ленобласти созовут комиссию по этике после инцидента с матерящейся чиновницей

Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области намерена рассмотреть на комиссии по этике выступление с использованием нецензурных слов начальника отдела по молодежной политике Александры Поздняковой во время добровольческого форума.

«В отношении сотрудника администрации будет проведена работа с оргвыводами по соблюдению норм поведения муниципального служащего», — сказали в администрации, сообщает ТАСС.

Накануне начальник отдела по молодежной политике администрации Соснового Бора Ленинградской области Александра Позднякова выступила на региональном форуме «Доброволец. ЛО», который проходил в Гатчине. Видео выложил Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Чиновница, рассуждая о молодом поколении, заявила, что ему нужно больше работать и не ждать ни от кого помощи. Извинившись за свою цензуру, она выругалась матом. Залу сквернословие не понравилось – зал неодобрительно загудел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич устроилась на работу в местном музее. Алашкевич, написавшая заявление на увольнение после публикации записи с ее оскорблениями в сторону пострадавших от паводка, устроилась на должность заместителя директора архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы».