Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница нашла работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич устроилась на работу в местном музее.

Алашкевич, написавшая заявление на увольнение после публикации записи с ее оскорблениями в сторону пострадавших от паводка, устроилась на должность заместителя директора архитектурно-этнографического комплекса «Тальцы», сообщает ТАСС.

«Я заместитель директора по развитию. У меня в договоре, в должностной инструкции все мои задачи обозначены», — заявила экс-чиновница.

В музее рассказали, что Алашкевич занимает эту должность с 23 сентября. Директор музея рассказал, что ее приняли на работу за «профессиональные качества и опыт».

Напомним, бывшая чиновница была уволена после того, как оскорбила пострадавших от паводка в Иркутской области людей, назвав их «быдлом» и «бичами».

Ранее GazetaSPb сообщала, что чиновница, назвавшая жертв наводнения в Тулуне «быдлом», уволилась.