Чиновница, назвавшая жертв наводнения в Тулуне «быдлом», уволилась

Она заявила, что иначе он ее семьи не отстанут, а ведь «никакая должность не стоит благополучия и спокойствия» родных.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Пресс-секретарь губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич поделилась новостью на своей странице в Facebook. Она заявила, что написала заявление об увольнении, потому что ее травят добиваются этого всеми способами. Чиновница отметила, что паводок прошелся и по ее судьбе, теперь ее будущее туманно и она не знает, что будет делать дальше.

Алашкевич призналась, что на записи, которую опубликовали в августе, звучит ее голос, но слова вырваны из контекста. Она извинилась перед тулувчанами. Чиновница заверила, что добьется справедливости и будет судиться со СМИ, которые оболгали ее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Путин приехал к пострадавшим от паводка в Тулун и пообещал ребенку машинку.