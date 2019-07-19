Путин приехал к пострадавшим от паводка в Тулун и пообещал ребенку машинку

Президент познакомился с маленьким мальчиком, который мечтал о встрече с главой государства.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Владимир Путин посетил пункт временного размещения пострадавших от паводка в Иркутской области. Там он пообщался с мальчиком Димой – одна из участниц встречи заявила, что ребенок очень ждал Владимира Путина и хотел с ним поговорить. Знакомство вогнало мальчика в краску, но он все равно вышел к президенту и рассказал, что мечтает о машинке на пульте управления. Глава России пообещал, что передаст мальчику игрушечный Mercedec.

Напоминаем, что сразу в восьми районах Приангарья действует режим ЧС. Наводнение произошло еще в конце июня, в результате пострадали почти 40 тысяч человек, 25 погибли, некоторые считаются без вести пропавшими.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин назвал способ урегулирования разногласий в Донбассе.