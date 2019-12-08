Стадо кабанов не испугалось ленинградских рыбаков и вышло к ним

На одном из озер Ленобласти к рыбакам вышли дикие кабаны. Судя по видео, животных было не меньше девяти, они были спокойными и добрыми.

На опубликованных кадрах в группе «Рыбалка в СПБ» социально сети «ВКонтакте» видно, что кабаны были абсолютно спокойны, они не испугались людей и камер, а самые наглые утащили несколько выловленных рыб и убежали.

«Мы спокойно рыбачили и тут такое», — написал автор публикации.

В комментариях к записи пользователи отметили спокойствие рыбаков.

«Хорошо, что не медведи», — написал подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге ветер не прекращает валить деревья. Несколько автомобилей были серьезно помяты.