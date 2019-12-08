Подготовлены поправки к законопроекту о домашнем насилии

Подготовлены поправки к законопроекту о домашнем насилии
Ежегодно тысячи людей становятся жертвами домашнего насилия. Фото: pixabay.com

Депутаты Государственной Думы и российские правозащитники подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии.

Как сообщает РБК, согласно поправкам в документ, виновнику насилия запрещается приближаться к жертве ближе, чем на 50 метров. Авторы проекта также предлагают изменить понятие преследования в качестве одной из самых распространенных форм домашнего насилия.

Уточняется, что преследование предлагается определять как действия, выраженные в поиске жертвы против ее воли, или попытке выяснить, где жертва живет, а также в навязчивых попытках связаться. Преследованием также предлагают считать посещение места работы пострадавшего, учебы или лечения.

Поправки подготовили зампред комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина и зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга просят изменить законопроект о домашнем насилии.

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