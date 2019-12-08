Бузова получила в подарок от своего ухажера дорогие очки

Певица хорошо зарабатывает и, чтобы ее удивлять, приходится тратиться.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря. Ольга Бузова принимает участие в шоу «План Б», в рамках которого ищет себе будущего мужа. Один из участников, Валерий Попович, подарил звезде дорогой подарок – он преподнес Ольге Бузовой солнечные очки. Дело в том, что во время одного из свиданий на Бали, обезьянка украла их у певицы. Мужчина обратил на это внимание и заказал такие же из Москвы.

Нельзя сказать с полной уверенностью, но Попович приобрел очки от Jimmy Choo, которые могут стоить от 10 до 30 тысяч рублей, так что ухажеру пришлось потратиться, чтобы удивить Ольгу Бузову. Девушка, к слову, была очень рада вниманию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова выпустила «радужный» клип о нелегкой женской судьбе. Бузова представила песню «Не виновата», которая является новой версией советской композиции «Стоят девчонки».